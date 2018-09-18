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"THY, finansal açıdan çok sağlam bir şirket"

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Gelirimizin büyük bir kısmı döviz kurundan etkileniyor ama gelirlerimizin büyük bir kısmı da döviz cinsinden... Finansal açıdan çok sağlam bir şirketiz." dedi

18.09.2018 - 13:54 | Güncelleme:

THY'nin düzenlediği "Turkish Airlines Corporate Club Conference 2018" etkinliğinde konuşan Aycı, İstanbul'un, coğrafi konum açısından muazzam bir noktada olduğunu ifade etti.

Aycı, "İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin uzun vadeli turizm hedeflerine, Türkiye'nin finansal ve iş merkezi olma konusundaki hedeflerine hizmet verecek. THY, bu ışık altında daha fazla yatırım yapacak. Kadroyu, teknolojik gelişmeleri ve hizmetleri arttıracağız. Sektör lideri olmak istiyorsanız geleceğe bakmanız lazım." diye konuştu.

THY'nin küresel bir şirket olduğuna işaret eden Aycı, şunları kaydetti:

"Gelirimizin büyük bir kısmı döviz kurundan etkileniyor ama gelirlerimizin büyük bir kısmı da döviz cinsinden... Finansal açıdan çok sağlam bir şirketiz. Son birkaç aya baktığımızda, çalkantılı ve dalgalı döviz kurunun yönetimi, karşı karşıya kaldığımız büyük bir zorluktu ama finansal ekibimiz sayesinde üstesinden geldik. Zamanlar çetinse siz de çetin hareket etmek zorundasınız ve burada dişli olmak istiyorsanız öngörü yapmalısınız. Hava güneşli iken önlemlerinizi almalısınız, yağmur başladığında hazır olmalısınız. Yağmur varken önlem almaya çalışırsanız olmaz ve işe yaramaz."

"SEKTÖRÜMÜZ FORMULA 1 YARIŞLARI GİBİ" 

İlker Aycı, THY'yi emniyetli alanda tuttuklarını ve küresel bir ağı muhafaza ettiklerini belirterek, "tüm güzergahlar her zaman karlıdır" diyemeyeceğini, bunu karlı kılabilmenin personelin becerisine bağlı olduğunu söyledi.

Aycı, devamla şu görüşleri dile getirdi:

"Pazarlama ekibimiz, personelimiz en iyi destinasyon planlamasını yapıyor. Aynı zamanda uçak konfigürasyon planlamasını da en iyi şekilde yapıyorlar. THY, bugün karlılık açısından rekor yıl gerçekleştirdi. İlk 6 ayda yük faktörü yüzde 80,4 oranındaydı. Bu tüm zamanların rekorudur. Bizim sektörümüz Formula 1 yarışları gibi... Yani her zaman için en iyi pozisyonda olmanız, bunu muhafaza etmeniz ve sektörün değişen dinamiklerini anlamanız lazım. Yolcuların beklentileri değişiyor. Buna hazır olunması gerekir.

Önümüzdeki 5 yılda teslimatlar zamanında gerçekleşecek. 165 dar gövdeli, 60 geniş gövdeli ve 3 kargo uçağımız ile beraber 400 uçaklık filomuz dünyada en büyük ve en genç filo olacak. Kağıt üzerinde muhteşem olabilirsiniz ama bunu uygulamaya dökemezseniz olmaz. Çünkü bu sektörde her zaman zorluklar olacak. THY'de kalite, nitelik nicelikten daha önemli. İstanbul Yeni Havalimanı hedeflerimize hizmet verecek. İstanbul doğal bir merkez... İstanbul'dan 5 saatlik bir uçuş ile 66 ülkeye ulaşabiliyorsunuz."

"HER ZAMAN REZERVİMİZ VARDIR" 

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, Turkish Cargo'nun, ağırlık açısından yüzde 20 büyümeye gittiğini ve ciro açısından da yüzde 20 büyüme yaşadığını, bu yıl 1,5 milyar doları aştıklarını, amaçlarının ilk 5'e girmek olduğunu söyledi.

Aycı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turkish Cargo, şu an dünyanın en büyük hava taşımacılık kargo şirketi. Ortalamanın çok üzerinde... Aynı zamanda dakiklik açısından da en önemli firmalardan birisi. Turkish Cargo, aynı zamanda ürün kalitesini de geliştiriyor. 2 milyon ton ürün kapasitesine sahip. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir ek 2 milyon ton eklenecek. Finans dünyasında önemli hususlardan bir tanesi kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Biz daima kaynaklarımızı inceleriz, kaynaklarımızı optimize ederiz, eylemlerimizi olabildiğince fizibilitesini öngörerek yapmaya çalışıyoruz ve daima erken uyarı sistemi kurarız. Her zaman B planımız var, kriz zamanlarında lazımdır. Her zaman rezervimiz vardır."


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