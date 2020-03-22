THY görevlisinden dikkat çeken konuşma

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Bütün dünyayı alarma geçiren koronavirüs salgının ardından alınan önlemler çerçevesinde 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alındı. O öğrencilerin Almanya'dan uğurlandığı anlara ilişkin bir video dikkat çekti.

Habertürk Whatsapp ihbar hattına gelen bir videolu mesajda, Almanya Berlin Tegel Havalimanı'nda, isminin Mehmet Akif Ersoy olduğu öğrenilen bir görevlinin öğrencilere yaptığı konuşma vatandaşları duygulandırdı. Ersoy, o videoda Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu ve 10 kişi için bile uçak kaldıran bu devletin büyüklüğünün unutulmaması gerektiğini, herkesin bunun kıymetini bilerek çok çalışması gerektiğini söyledi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’ya konuşan, Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli Mehmet Akif Ersoy, şunları söyledi: “Almanya’ya geçici vize ile gelen öğrencilerimize devletimiz yardımcı olmuştur. Güzel ülkemiz Türkiye’ye sağ salim gitmeleri sağlanmıştır. O an videoda gözüktüğü gibi amacım çocuklara devletimizin büyüklüğünü anlatmaktı. Videoyu o esnada bir öğrenci kardeşimiz çekmiş. Çekimden haberim yoktu. Sonra da sosyal medyadan ve özelden çok mesaj aldım. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin diye konuştu.”