THY iptal seferler listesi! 18 Kasım bugün THY iptal edilen uçuşlar açıklandı!
Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY), Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 18 Kasım Cumartesi bugün günü bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İşte 18 Kasım bugün THY iptal olan seferler listesi...
İptal olan uçuşlar listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. THY tarafından 18 Kasım Cumartesi bugün yaklaşık 40 seferin iptal edildiği duyuruldu. İşte THY uçuş durumu ve değişikliği sorgulama ekranı ile THY iptal olan seferler listesi...
THY'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
AA'da yer alan habere göre THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi. Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.
18 KASIM THY HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
THY'nin iptal edilen seferlerine Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.
AFAD İSTANBULLULARI UYARDI
Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı
İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.