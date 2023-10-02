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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde olumsuz hava koşulları ulaşımı da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş ve Antalya gibi illerde bazı uçak seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Duyurunun ardından gözler "THY uçuşlar iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi ve hangi illerde?" sorusuna çevrildi. İşte 2 Ekim Pazartesi Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY iptal edilen uçak seferleri listesi...