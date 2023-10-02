Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ 2 EKİM 2023 | THY uçuşlar iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi?

        THY hangi seferler iptal edildi? İşte 2 Ekim Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY iptal edilen uçuşlar listesi

        THY iptal edilen uçuşlar listesi, ülke genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle araştırılıyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstü, uçak seferlerini ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Hava Yolları bazı illerdeki seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İşte, 2 Ekim Pazartesi Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY iptal edilen uçak seferler sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 08:55 Güncelleme: 02.10.2023 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde olumsuz hava koşulları ulaşımı da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş ve Antalya gibi illerde bazı uçak seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Duyurunun ardından gözler "THY uçuşlar iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi ve hangi illerde?" sorusuna çevrildi. İşte 2 Ekim Pazartesi Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY iptal edilen uçak seferleri listesi...

        2

        UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

        Yolculara havalimanlarına gelmeden önce THY'nin internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunan Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        3

        İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ HANGİLERİ?

        Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

        İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SABİHA GÖKÇEN HAVA LİMANI İPTAL EDİLEN UÇULARI KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Beşiktaş hayata döndü!
        Beşiktaş hayata döndü!