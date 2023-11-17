THY iptal seferler listesi! 18 Kasım THY iptal edilen uçuşlar açıklandı!
Türk Hava Yolları (THY), Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 18 Kasım Cumartesi günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte, söz konusu günde uçuşu olan vatandaşların merakla araştırdığı iptal olan THY seferleri...
THY'den son dakika açıklaması... İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yaklaşık 18 Kasım Cumartesi günü karşıklık yaklaşık 40 seferin iptal edildiğin duyurdu. İşte, söz konusu açıklamanın ayrıntıları ve THY uçuş iptali ve değişikliği sorgulama ekranı...
THY'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
AA'da yer alan habere göre THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi. Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.
AFAD İSTANBULLULARI UYARDI
Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı
İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.