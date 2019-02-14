'İSTANBUL HAVALİMANI'NA GEÇİŞ SÜRECİNE ODAKLANDIK'

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:



"12 Şubat 2019 tarihinde Gazete Duvar ve Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde çıkan haberde, Ortaklığımızın İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün Ortaklığımıza devredileceğine dair ifadeler tespit edilmiştir.

Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır."