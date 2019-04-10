Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda THY olarak; kalkış varış olmak üzere toplam bugün 712, perşembe 849, cuma ise tam kapasiteye geçilerek 895 sefer yapılacaktır." açıklamasını yaptı.





— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 10, 2019