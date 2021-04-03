THY kaptan pilotu Ahbab, havacılık aşığı 13 yaşındaki Yazıcı'ya ameliyat öncesi moral ziyareti yaptı

AA

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da yaşayan, tedavi için İstanbul'a gelen Yazıcı'nın üzerinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün tişörtünü gören, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Peker, "bunun ne anlama geldiğini" sordu. Yazıcı da "ileride SOLOTÜRK pilotu olmak istediğini ve havacılık hayranı olduğu" cevabını verdi.

Bunun üzerine hastane yönetimi, SOLOTÜRK'ün kurucu pilotlarından da olan Ahbab'ı, ameliyat öncesi çocuğa moral vermek amacıyla hastaneye davet etti.

Doktoruyla görüştüğü sırada kendisine sürpriz yapan Ahbab'ı karşısında gören Yazıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyarette, kaptan pilot, Ahmet Safa'ya, tuttuğu takım olan Trabzonspor'un THY uçak maketini de hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, havacılığı çok sevdiğini, ileride de pilot olmak istediğini belirtti.

Yazıcı, kaptan pilot Ahbab'ı karşısında gördüğünde çok heyecanlandığını kaydederek, "İnternetten uçuş videolarınızı da izliyorum. Babam küçükken kardeşlerimle beraber Solo Türk gösterilerine götürürdü. Ben de çok heveslenirdim, koskocaman uçağı uçurmalarına çok şaşırır ve özenirdim. Havacılığa olan ilgim o günlerde başladı." ifadelerini kullandı.

Sedat Yalın Ahbab ise durumunu öğrendikten sonra Yazıcı'ya ameliyat öncesi sürpriz yapmak istediğini belirtti.

Bu ziyaretle, Yazıcı'yı gelecek için motive etmek istediğini kaydeden Ahbab, "Safa'nın bu kadar heyecanlanacağını düşünmemiştim. Onu görünce ben de çok heyecanlandım. Bundan sonraki süreçlerde kendisi ile temasımızı koparmayacağız, birbirimize söz verdik. Ahmet Safa, iyileşip sağlığına kavuştuktan sonra kendisini THY Uçuş Eğitim Merkezi'nde misafir ederek, pilotluğa ilk adım olarak birlikte simülatör eğitimi yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Ahbab, Ahmet Safa'nın pilot olması için derslerinin ve yabancı dilinin çok iyi olması gerektiğini, kendisinin istekli olduğu için çok zorlanacağını düşünmediğini ifade etti.

- "Tedavi tamamlandıktan Ahmet Safa istediği her şeyi rahatça yapabilecek"

Yazıcının tedavi sürecini takip eden Prof. Dr. Peker, "Amacımız damar yumağına ışın vererek, o yumağı oradan yok etmek. Böylece damar yumağına bağlı olarak herhangi bir risk ile karşılaşmasını engellemek istiyoruz. Yaklaşık 3 yıl sonra damar yumağının tamamen kaybolmasını bekliyoruz. Tedavi tamamlandıktan Ahmet Safa istediği her şeyi rahatça yapabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Emine Yazıcı ile baba Ahmet Yazıcı, oğullarının büyüyünce pilot olmak istediğini, havacılığa çok meraklı olduğunu ve çocuklarının yaptığı işi her zaman hakkını vererek yapması gerektiğini kaydetti.