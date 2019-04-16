THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcının yeni evinde uçuş başlattığı ilk nokta olma özelliği taşıyan Marakeş, THY'nin Fas'taki ikinci, küresel ölçekte ise 308. uçuş noktası oldu.
THY, 15 Nisan itibarıyla başlayan ve haftada 5 gün icra edilecek İstanbul-Marakeş-İstanbul direkt uçuşları ile dünyanın en fazla uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi unvanını da pekiştirdi. Hat açılışı nedeniyle Marakeş Menara Havalimanı’nda düzenlenen törene THY yöneticileri, Marakeş Menara Havalimanı’ndan üst düzey temsilciler ve basın mensupları katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, İstanbul Havalimanı ile küresel havacılıkta yeni bir dönem başladığını belirterek, "Yeni operasyon merkezimiz, halihazırda küresel ölçekte eşsiz olan uçuş ağı performansımızı daha da geliştirmemiz için bize önemli bir fırsat tanıyor. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için yeni stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Marakeş, yeni evimizde uçuş ağımıza eklediğimiz ilk destinasyon olarak bizim için daima ayrı bir anlam taşıyacak. Yolcularımızı bu kızıl şehre ayrıcalıklı seyahat deneyimimiz ile taşıyacak olmaktan ve Marakeş’i uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Toprağın renginden dolayı "Kızıl Şehir" olarak da anılan Marakeş, turistler ve gezginlere Kuzey Afrika'nın tüm cazibesini tek bir lokasyonda deneyimleme fırsatı sunuyor. Tarihi yapıları, ünlü camileri ve renkli çiçek bahçelerini Atlas Dağlarının eteklerinde buluşturan şehir, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Fas’ın ilk başkenti olan, birçok kültürün tarihi mirasını sokaklarında barındıran Marakeş'in ismi Berberi dilinde "Tanrının Ülkesi" anlamına da geliyor.
THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile Marakeş’e seyahat edecek yolcular, şehirde kültür turizmi açısından önemli olan yerleri ziyaret etmenin yanı sıra doğa ve vahşi yaşam turları gibi farklı etkinlikleri de deneyimleyebilecek.
THY ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesinden, 444 0 849 numaralı cağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.
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