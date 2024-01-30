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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı Almanya seferleri iptal edildi - İş-Yaşam Haberleri

        THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı Almanya seferleri iptal edildi

        Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle 1 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 23:44 Güncelleme: 30.01.2024 - 23:44
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        THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi
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        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat'taki TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1337 İstanbul-Leipzig ve TK 1338 Leipzig-İstanbul seferleri iptal edildi.

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