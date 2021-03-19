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THY ile Erka Turizm arasında imzalanan tatil paketi satışı işbirliği sözleşmesine Rekabet Kurulu tarafından muafiyet tanındı.

Rekabet Kurumu'nun sitesinde yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türk Hava Yolları A.O. ile Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. ve Erka Tk Turizm Bilişim A.Ş. arasında akdedilen Tatil Paketi Satışı İşbirliği Sözleşmesi kapsamında, THY tarafından oluşturulacak bir tatil paketi markasının Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. ve Erka Tk Turizm Bilişim A.Ş. tarafından sözleşme süresi boyunca kullanılması suretiyle oluşturulacak tatil paketlerinin tüketicilere sunulmasına ilişkin uygulamaya bireysel muafiyet tanındı."