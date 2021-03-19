Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

THY'nin anlaşmasına muafiyet tanındı

THY'nin Erka Turizmle imzaladığı, tatil paketi satış sözleşmesine muafiyet tanındı

THY'nin anlaşmasına muafiyet tanındı
HABERTURK.COM

THY ile Erka Turizm arasında imzalanan tatil paketi satışı işbirliği sözleşmesine Rekabet Kurulu tarafından muafiyet tanındı.

Rekabet Kurumu'nun sitesinde yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türk Hava Yolları A.O. ile Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. ve Erka Tk Turizm Bilişim A.Ş. arasında akdedilen Tatil Paketi Satışı İşbirliği Sözleşmesi kapsamında, THY tarafından oluşturulacak bir tatil paketi markasının Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. ve Erka Tk Turizm Bilişim A.Ş. tarafından sözleşme süresi boyunca kullanılması suretiyle oluşturulacak tatil paketlerinin tüketicilere sunulmasına ilişkin uygulamaya bireysel muafiyet tanındı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye son 6 ayda en fazla fındığı İtalya'ya sattı
İŞ-YAŞAMFındıktan 1.1 milyar dolar gelir
Rekabet Kurulu'ndan Arnica Pazarlama'ya soruşturma
İŞ-YAŞAMRekabet'ten Arnica Pazarlama'ya soruşturma
Deloitte, 2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri Raporu'nu yayınladı
İŞ-YAŞAMPandemi işin yeniden tasarlanması için fırsat
Dijital bankacılığa insan dokunuşu
İŞ-YAŞAMING'den dijitale insan dokunuşu
GÜBRETAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı
İŞ-YAŞAMToplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Havalimanı'nda birinci etap 2022'de hizmete açılacak
İŞ-YAŞAMÇukurova Havalimanı'nda tarih açıklandı
Bakan Pekcan: Borcunu ödeyemeyen esnafa yeni kolaylık getirildi
İŞ-YAŞAMEsnafa yeni yapılandırma imkânı
Binlerce yolcunun beklediği tarih belli oldu
İŞ-YAŞAMBinlerce yolcunun beklediği tarih belli oldu
Hakem heyetlerine yapılan her 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlandı
İŞ-YAŞAMBaşvuru sayısı 600 bine yaklaştı
Türkiye-Azerbaycan ticaretinde tercihli menşe kuralları düzenlendi
İŞ-YAŞAMAzerbaycan ile ticarette menşe kuralları