Türkiye semalarında da binlerce kişi yeni yıla havada girecek. Kıtlararası bazı uçuşlarda seyahat edenler saat farkından dolayı hem uçuş sırasında hem de indikleri ülkelerde yeni yıla girecek. Hava trafiğindeki her zamanki yoğunluk radara yansırken, Türk Hava Yolları'nın da İstanbul'dan havalanan New York, Miami, Şikago, Toronto, Washington uçaklarındaki yolcular da yeni yılı iki kere karşılayacak.



DHA'nın haberine göre bu uçuşlardan Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı İstanbul New York seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:03'de havalandı. 10 saat sürecek olan uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saatle 17:11'de iniş yapacak.Yolcular New York'ta da yeni yılı karşılayacak.



TÜRKİYE HAVA SAHASINDA YENİ YILA GİRECEKLER



İstanbul Atatürk Havalimanı'nda planlanan saatte havalanması halinde TK2836 sefer sayılı THY'nin saat 23:45 Trabzon, TK2042 sefer sayılı saat 23:55 Konya, TK2555 sefer sayılı saat 22:55 Adana,TK2612 sefer sayılı saat Diyarbakır uçağının yolcuları yeni yıla havada girecekler. Onur Air'in Adana ve Antalya'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek uçaklarının yolcuları da uçakların planlanan saatte inmesi halinde yolcular yeni yılı havada karşılamış olacak.



YENİ YILA GÖKYÜZÜNDE GİRECEKLER



THY'nin Erbil, Astana, Tunus, Cezayir, Stockholm'e; Azerbaycan Havayolları'nın Bakü'ye İstanbul'dan uçacak yolcuları da havada girecek. Bunun dışında THY'nin Moskova, Belgrad, Atina,Üsküp Dublin, Madrid,Tel Aviv, Malta, Graz, Lviv, Kahire,Amman,Beyrut,Frankfurt'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarında da yolcular havada yeni yılı karşılayacak.





