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        Haberler Gündem THY'nin bugünkü Podgorica seferleri iptal edildi

        THY'nin bugünkü Podgorica seferleri iptal edildi

        Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya bugün yapılması planlanan seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:03
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        THY'nin Podgorica seferleri iptal edildi
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        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Podgorica'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü "TK1087" sefer sayılı İstanbul-Podgorica ve "TK1088" sefer sayılı Podgorica-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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