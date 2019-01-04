Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar vermişti.

Buna göre THY, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Airbus 350-900 ile Boeing 787-9 Dreamliner'lardan ilk teslimatların ne zaman yapılacağı da belli oldu.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M.İlker Aycı, şirketin uçaklarında ve salonlarında yer alan Skylife dergisinin Ocak ayı sayısının önsözünü yazdı.

Yazısında, THY'nin satın alım anlaşması imzaladığı uçakların filoya ne zaman katılacağından da söz eden Aycı, Boeing 787-9 Dreamliner'lardan ilkinin Haziran ayında, Airbus A350-900 model uçaklardandan ilkinin ise ve 2020 yılında filoya katılacağını belirtti.

787-9 Dreamliner, 15 bin 200 km mesafede 280 yolcu taşıyabiliyor. Kompozit malzemeler, 787´nin gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50´sini oluşturuyor. Airbus A350-900 model uçaklar ise 15 bin kilometrelik menzili bulunurken, üç sınıf konfigürasyonu olması halinde 325 yolcu taşıyabiliyor.









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