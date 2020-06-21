THY'nin Saraybosna-İstanbul seferleri 3 aylık aranın ardından yeniden başladı

AA

Normalleşme adımları kapsamında bugün başlayan Türkiye seferleri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Havalimanında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'a giden Meliha Gelan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan eşi ve çocuklarının yanına dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

THY'nin İstanbul-Saraybosna seferiyle Bosna Hersek'e gelen Ömer Faruk Kutluoğlu da Saraybosna'da eğitim gördüğünü belirterek, "Biraz korku var. Tedbirlere uyulmadığı takdirde tehlike büyük. O yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.

Vucko Saraybosna Gezi Rehberleri Derneği Başkanı Mirza Omerhodzic ise Türkiye ile uçuşların yeniden başlamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, "THY, salgından önce Bosna Hersek'e haftada 20 uçuş gerçekleştiriyordu. Normalleşme süreci kapsamında bu uçuşlar haftada üç kez olacak." dedi.

,Lejla Biogradlija