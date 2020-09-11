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THY'nin yolcu sayısı ağustosta yıllık yüzde 64.6 düştü

Ağustos ayında THY'nin yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64.6'lık düşüşle 2.6 milyon oldu

THY
HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları (THY) ağustos ayı trafik verilerini açıkladı. Verilerde beklendiği gibi koronavirüs salgınının etkisi görüldü.

THY'den yapılan açıklamaya göre ağustos 2019 döneminde 7.4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 64.6'lık düşüşle 2.6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ağustosta 67.6'yı buldu.

Söz konusu dönemde taşınan kargo-posta miktarı da yüzde 11'lik azalışla 115.960 tona düştü.

Ocak-ağustos döneminde ise toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 düşüşle 19.2 milyona geriledi.

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