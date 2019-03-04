THY'den yapılan yazılı açıklamaya göre THY ile Umman'ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air (WY) arasındaki mevcut, çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.
Bu çerçevede Oman Air, THY'nin geniş uçuş ağından yararlanarak, küresel taşıyıcının Roma, Kopenhag ve Cezayir’e düzenlediği tarifeli seferlere kendi WY uçuş kodu ile satış yapabilecek. Bununla birlikte THY de yine, Oman Air'ın icra ettiği Maskat-Salalah tarifeli seferlerinde kendi uçuş kodunu kullanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Oman Air ile bir süredir mevcut kod paylaşımı anlaşmasını, öte noktalar kapsamında genişletmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.
Bu revize anlaşmayla birlikte uçuş ağları üzerinden yolculara sundukları seyahat opsiyonunu geliştirmek adına iş birliğini daha da ilerletmeyi hedeflediklerini ifade eden Ekşi, "Bunun yanı sıra Oman Air ile iş birliğimizin, iki ülke arasında hızla gelişen ilişkiler çerçevesinde de her iki bayrak taşıyıcı hava yoluna ticari açıdan da büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Oman Air Genel Müdürü Abdulaziz Al Raisi de THY ile aralarıdaki kod paylaşımı anlaşmasını genişletmenin Oman Air için oldukça olumlu ve stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşma ile ticari bağlantılarımızı artırıp güçlendirerek yolcularımıza daha fazla uçuş imkânı sunabileceğiz. Her iki hava yolu şirketi tarafından daha fazla seçenek, kolaylık ve sorunsuz bir seyahat deneyimi sunacak olan bu kod paylaşımı anlaşması, yolcularımız için çok daha fazla varış noktasına bağlantı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
THY ve Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması, ilk olarak 2013 yılının aralık ayında imzalandı. Oman Air’ın (WY) 1 Haziran 2018 itibarıyla Maskat-İstanbul güzergâhında seferlerine başlamasıyla birlikte karşılıklı hâle getirilmişti. Mevcut anlaşmanın genişletilmesi ile her iki hava yolu şirketince düzenlenen uçuşlar sayesinde yolcular İstanbul ve Maskat ötesine daha fazla seyahat imkânına sahip olacak. Böylelikle hem bayrak taşıyıcı hava yollarının, hem de ülkelerinin ticari ortaklığı artacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.