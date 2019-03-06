THY personel alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce iş arayan vatandaş THY kadrosuna dahil olabilmek için THY personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılında 8 bin yeni personel alacaklarını, bu sayının bin 100'ünün İstanbul Havalimanı'nda görev alacağını bildirdi.

THY 8 BİN PERSONEL ALIMI

Bu yıl 3 bin 200 kişisi THY'de olmak üzere 8 bin civarında yeni personel alacaklarını anlatan Aycı, bunların bin 100 kişilik bölümünün TGS tarafından alımlarının yapıldığını ve bu ekibin İstanbul Havalimanı'nda sadece yönlendirme işinde çalışacağını kaydetti. Aycı, 2019'un sonunda grup olarak toplam istihdamlarının 70 bini kişiye yaklaşacağını belirtti.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

THY personel alımı başvuruları, linkedin ve kariyer.net sitelerinden özgeçmiş (CV) hazırlayarak belirtilen şartlara göre uygunluk durumunuzu göz önünde bulundurarak başvuruda bulunabileceksiniz.