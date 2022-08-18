Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

THY pilot alımı yapacak! THY pilot alımı ne zaman yapılacak?

Türk Hava Yolları (THY) pilot alımı yapacağını duyurdu. THY deneyimli kaptan pilot ve 2. pilot istihdam edeceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'tan geldi. Peki, THY pilot alımı ne zaman yapılacak? İşte THY pilot alımı 2022 detayları...

ABONE OL
  • THY pilot alımı yapacak! 2022 THY pilot alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, büyüme hedefleri doğrultusunda bünyesine yeni pilotlar katacak. Pandeminin olumsuz etkilerinden sıyrılarak gökyüzüne daha güçlü şekilde dönen THY, büyüme hedefleri doğrultusunda deneyimli kaptan pilot ve 2. pilot istihdam edecek. Peki, THY pilot alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar... 
  • THY pilot alımı yapacak! 2022 THY pilot alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

    THY PİLOT ALIMI YAPACAK!

    Salgın sonrası hızla artan yolcu talebine hazırlıklı olan ve bu sayede 2022 yılının ilk 6 ayında uluslararası koltuk kapasitesinde üçüncü sıraya yükselen şirket, ailesine katılacak yeni pilotlar ile daha da güçlenecek.

    Hali hazırda 386 uçaklık modern filosunda görevli 5 bin 525 pilotu bulunan bayrak taşıyıcı, kısa süre içerisinde uçak ve pilot sayısını artırmayı hedefliyor.

    Bu doğrultuda açılan pilot alımı ilanına başvurular, THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.
  • THY pilot alımı yapacak! 2022 THY pilot alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

    "AİLEMİZE YENİ ÜYELER KATIYORUZ"

    Açıklamada, görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz." ifadelerini kullandı.

    THY, yeryüzünde ve gökyüzünde görevli 65 bin çalışanıyla Türkiye'nin istihdam gücüne katkı sağlarken, küresel havacılık endüstrisindeki pazar payını artırmaya da devam edecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.