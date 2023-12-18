THY pilotundan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a özel anons Çin´de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda dönüyor. İki takımı taşıyan uçağın pilotu, yolculuk öncesi özel bir anons yaparak Eczacıbaşı ve VakıfBank'lı oyuncuları tebrik etti.

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank´ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda geliyor. Sabah saatlerinde İstanbul´da olması beklenen iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı.

Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

"Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye´nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank´a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan VakıfBank´ı tebrik ederiz."