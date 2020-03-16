Bir hamle de TCMB'den geldi

AA

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, hükümetin acil durum kararı sonrası kargoyla insani yardım uçakları dışında Hartum Havalimanının uçuşlara kapatılması kararı sonrası bugünden geçerli olmak üzere ay sonuna kadar uçuşlar iptal edildi.

Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

İnsani yardım malzemesiyle kargo dışında tüm havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarının ay sonuna kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetmişti.

ÇOK SAYIDA ÜLKE, UÇUŞLARI KISITLADI

Sudan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 26'ya çıktı. Çok sayıda ülke Avrupa, Çin, Güney Kore ve ABD'ye olan uçuşları kısıtlama kararı aldı.