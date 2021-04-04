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THY, Türkistan’a uçuş başlatmayı planlıyor

Türk Hava Yollarının (THY) 3 Mayıs’tan itibaren Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan şehrine doğrudan uçuş başlatmayı planladığı bildirildi.

THY, Türkistan’a uçuş başlatmayı planlıyor
AA

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Hava Yollarının (THY) söz konusu uçuşlarının haftada üç kez İstanbul-Türkistan güzergahında yapılacağı belirtildi.

"3 Mayıs 2021'den itibaren Türk Hava Yolları şirketi, B-737 tipi uçaklarla Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’dan İstanbul’a düzenli uçuşlar başlatmayı planlıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkistan’dan gelecekte Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e de düzenli uçuşların yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Geçen yıl aralık ayında hizmete geçen Türkistan Uluslararası Havalimanı’ndan 21 Mart’ta Kazakistan’ın Fly Arystan şirketince Türkistan-İstanbul güzergahında uçuşların başlatıldığı duyurulmuştu.

Türkistan, Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi’nde 31 Mart’ta yapılan açıklamada, Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilmişti.

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