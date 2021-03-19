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THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden milletvekili Dr. Recep Şeker, yaşananları anlattı:

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım, bebek morarmış, solunum yok, kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık, kalp masajı, nefes yoluyla solunum derken bebek kendine geldi." dedi.

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden milletvekili Dr. Recep Şeker, yaşananları anlattı:
AA

Ankara'ya acil inen THY'nin uçağında yaşananları basın mensuplarına anlatan Şeker, kalp krizi geçiren bebekten önce de uçakta rahatsızlanan iki yetişkin yolcuya müdahale ettiğini söyledi.

Doktor olduğunun anlaşılması üzerine hosteslerin, kalp krizi geçiren bebeği de kendisine getirdiğini belirten Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım, bebek morarmış, solunum yok, kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık, kalp masajı, nefes yoluyla solunum derken bebek kendine geldi." dedi.

Şeker, uçağın acil olarak Ankara'ya inmesi gerektiğini dile getirerek, "Bunlar ikiz bebekti. Aile, Türkçe ve İngilizce bilmiyordu. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğin durumu iyiydi." ifadelerini kullandı.

- Olay

THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan "TK-347" sefer sayılı uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi. Bebeğe ilk müdahale, kabin görevlileri ve uçakta bulunan doktor tarafından yapıldı. Türkiye hava sahası üzerinde olan uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek, acil iniş için izin vermesinin ardından uçak, Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz indi.

İnişin ardından kalp krizi geçiren bebek, uçak altına çağırılan sağlık ekibine teslim edildi. THY uçağı ise İstanbul seferini tamamlamak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

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