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Haberler Gündem THY uçağında yolcudan bomba şakası: Uçuş iptal oldu
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THY uçağında yolcudan bomba şakası pahalıya patladı: Uçuş iptal oldu

Türk Hava Yolları (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin 'bomba şakası' üzerine uçak Portekiz'in başkentinde bulunan Lizbon Havalimanı'nda açık park pozisyonuna çekildi. Uçakta güvenlik araması yapıldı.

THY uçağında yolcudan bomba şakası: Uçuş iptal oldu
THY uçağında yolcudan bomba şakası uçuşu iptal etti
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AA

THY Lizbon-İstanbul uçuşunda bir yolcunun 'bomba' şakası uçuşun iptal olmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferi öncesi uçakta yolcu alımı sırasında bir yolcu bomba şakası yaptı.

Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağırılırken uçak güvenli park alanına çekildi.

Polis ekipleri diğer yolcular uçakta bekletilirken, tüm bagajlar indirildi. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alınırken, güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin görev sürelerinin dolduğu için sefer iptal edildi.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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