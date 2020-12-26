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THY yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi uygulaması tarihini değiştirdi

Türk Hava Yolları (THY),yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi sonucu ibraz etme uygulamasının 30 Aralık'tan itibaren başlayacağını bildirdi

THY yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi uygulaması tarihini değiştirdi

Türk Hava Yolları'nın ( THY) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı uçuşlarda saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulamasının 2 gün ötelendiği belirtildi.

30 ARALIK'TAN İTİBAREN

Açıklamada, uygulamanın 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı ifade edilerek, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." bilgisi verildi.

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