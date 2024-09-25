Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere bilet kampanyası başlattı. İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Toplamda üç gün sürecek kampanyanın tüm detaylarını derledik. İşte, THY yurt içi bilet kampanyası süresi, seyahat tarihi ve geçerli olduğu uçuşlar...