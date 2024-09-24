Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi THY yurt için 849 TL indirimli bilet kampanyası detayları, geçerlilik süresi, seyahat tarihi ve uçuş seferleri

        THY'den indirimli bilet kampanyası! Yurt içi uçuşlarda 849 TL'den başlayan fiyatlar

        Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan biletleri satışa sundu. İşte, THY bilet kampanyası geçerlilik tarihi, seyahat bilgileri ve kampanyanın olduğu seferler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        THY, indirimli bilet kampanyası başlattı. İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dâhil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İşte, THY bilet kampanyası geçerlilik tarihi, seyahat bilgileri ve kampanyanın olduğu seferler...

        2

        THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

        THY'nin 849 liradan başlayan yurt içi indirimli bilet kampanyası 24-26 Eylül 2024 tarihlerinde geçerli.

        3

        THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHİ NEDİR?

        Belirtilen tarihlerde bilet alan yolcular 18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.

        4

        THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ SEFERLERİ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kişiye dava
        29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kişiye dava
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!