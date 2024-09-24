THY'den indirimli bilet kampanyası! Yurt içi uçuşlarda 849 TL'den başlayan fiyatlar
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan biletleri satışa sundu. İşte, THY bilet kampanyası geçerlilik tarihi, seyahat bilgileri ve kampanyanın olduğu seferler...
THY, indirimli bilet kampanyası başlattı. İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dâhil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İşte, THY bilet kampanyası geçerlilik tarihi, seyahat bilgileri ve kampanyanın olduğu seferler...
THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
THY'nin 849 liradan başlayan yurt içi indirimli bilet kampanyası 24-26 Eylül 2024 tarihlerinde geçerli.
THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHİ NEDİR?
Belirtilen tarihlerde bilet alan yolcular 18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.