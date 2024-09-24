THY, indirimli bilet kampanyası başlattı. İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dâhil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İşte, THY bilet kampanyası geçerlilik tarihi, seyahat bilgileri ve kampanyanın olduğu seferler...