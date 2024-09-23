THY’nin İtalya seferlerine grev engeli
İtalya'da havalimanlarında yer hizmeti veren personellerin yarın yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Milano ve Bologna seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
İtalya'da yarın yapılması planlanan yer hizmeti personelinin iş bırakma eylemi nedeniyle Milano Malpensa ve Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı’ndan gerçekleşmesi planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi.
Grev nedeniyle THY’nin TK-1873 İstanbul-Milano, TK- 1874 Milano-İstanbul, TK-1895 İstanbul-Milano, TK-1896 Milano-İstanbul, TK-1878 Milano-İstanbul (TK 1877 uçuşu yolculu gidiyor dönüşü iptal), TK-1323 İstanbul-Bologna, TK-1324 Bologna-İstanbul seferleri de iptal edildi.