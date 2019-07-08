Ağustos ayının sonuna kadar Dreamliner sayısı 6’ya ulaşacak

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Haberlerİş-Yaşam

THY’nin ‘Rüya’ uçağı 'Maçka', ilk seferini Trabzon'a yaptı

İHA

Türk Hava Yolları(THY),şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları rüya uçak

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilkini geçtiğimiz 26 Haziran’da filosuna katmıştı. Törenle İstanbul Havalimanı’nda karşılanan ilk Dreamliner uçak, bugün ise ilk seferini Trabzon’a düzenlendi.

Şehit Eren Bülbül anısına ilk tarifeli uçuş Trabzon’a ‘Rüya’ uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın THY bünyesinde ilk olmasının yanı sıra özel bir anlamı daha bulunuyor. THY tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Yeni uçağımızın ismi ne olsun?’ isimli kampanyaya kullanıcıların yoğun ilgisi doğrultusunda, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti. Bunun yanı sıra THY, Dreamliner’ın ilk seferini de şehit Eren Bülbül anısına bugün Trabzon’a gerçekleştirdi. TK4900 sefer sayılı uçak, saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a gitmek üzere 300 yolcusuyla havalandı.

Dreamliner'in ilk uçuşuna katılan bir yolcu, "Şehidimiz Eren Bülbül'ün mez arını ziyaret gidiyoruz. Ziyaret edeceğiz, duamızı edeceğiz geleceğiz inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Feyza Kandemir isimli bir başka yolcu ise "Şehidimiz kahramanımız Eren'in kabrine gidiyoruz bugün. THY kampanyasına destek verdik. Çok heyecanlıyım aslında. Çok güzel bir duygu, gurur verici bir şey bizim için. Şehidimizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

THY'nin yeni uçağın isminin verilmesi için başlattığı kampanyaya katıldığını söyleyen Ufuk Helvacı ise "Trabzon'a şehidimizin kabrini ziyarete gidiyoruz. Vatanımız bölünmez bütünlüğünün ifadesi olan Eren Bülbül'ümüzün kabrini ziyaret edeceğiz. Dualarla yad edeceğiz. Ailesini ziyaret edeceğiz. Kampanyaya katılım 150-200 bin seviyelerine ulaştı. Biz böyle bir milletiz İyi olan her şeyde taşın altına elimizi koyuyoruz. Adının Maçka olarak verilmesi bir anlam ifade ediyor. Hepimizi gururlandırdı" dedi.

Ağustos ayının sonuna kadar Dreamliner sayısı 6’ya ulaşacak

Dreamliner'ın ilk uluslararası uçuşu ise 17 Temmuz'da THY’nin uçuş ağına katılacak Bali’nin başkenti Denpasar’a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B787-9 Dreamliner’ın uçacağı destinasyonlar arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. Verilen siparişler kapsamında THY’nin filosuna 2019 yılı Ağustos ayının sonuna kadar toplam 6 787-9 Dreamliner katılmış olacak. Verilen toplam siparişler ise 2023 yılına kadar gelmeye devam edecek.

 

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