Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tiago Djalo: Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık - Beşiktaş Haberleri

        Tiago Djalo: Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık

        Beşiktaş'ın oyuncularından Tiago Djalo, Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, "Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 22:57 Güncelleme: 26.10.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Tiago Djalo, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "SAHADA ÇOĞU ŞEYİ DOĞRU YAPAMADIK"

        Konuşmanın anlamının olmadığını belirten Djalo, "Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri çok fazla açıdan iyi yapamadık. Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık. Konuşmanın da anlamı yok. Hocamız bize anlatır, ondan duyarız. Hafta içerisinde önümüzdeki maç için hazırlanmak, en önemlisi de bu." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!