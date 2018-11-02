Tianjin Songjiang - Beijing Guoan karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Tianjin Songjiang, 02 Kasım 2018 Cuma günü Beijing Guoan takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Tianjin Songjiang 31 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Beijing Guoan 49 puanda ve 4. sırada. Tianjin Songjiang son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Beijing Guoan son 4 mücadelede 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 201 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Songjiang galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.30, Beijing Guoan galibiyet oranı 2.35. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Tianjin Songjiang önceki hafta Guangzhou mücadelesinde 1-2 kazandı.

Beijing Guoan ise Changchun YaTai karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Tianjin Songjiang, 11 gol attı ve 16 gol yedi.

Beijing Guoan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Beijing Guoan, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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