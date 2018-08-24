Tianjin Songjiang - Guizhou Toro maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Tianjin Songjiang, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Guizhou Toro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Tianjin Songjiang 23 puanla 12. sırada, Guizhou Toro 11 puanla 16. sırada bulunuyor. Tianjin Songjiang son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Guizhou Toro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 162. İddaa'da Tianjin Songjiang kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Guizhou Toro kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Tianjin Songjiang önceki hafta Guangzhou mücadelesinde 1-2 kazandı.

Guizhou Toro ise Yanbian maçında 3-0 yenildi.

Tianjin Songjiang, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tianjin Songjiang, kendi sahasında 10 gol attı, 12 gol yedi.

Guizhou Toro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Guizhou Toro, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.

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