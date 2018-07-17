Tianjin Songjiang - Shenzhen Phoenix maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Tianjin Songjiang, 17 Temmuz 2018 Salı günü Shenzhen Phoenix takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Tianjin Songjiang 15 puanla 9. sırada, Shenzhen Phoenix 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 407. İddaa'da Tianjin Songjiang kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Shenzhen Phoenix kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Tianjin Songjiang son hafta oynanan Guangzhou maçında 1-2 kazandı.

Shenzhen Phoenix, Chongqing Lifan karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tianjin Songjiang, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

Shenzhen Phoenix, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shenzhen Phoenix, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.