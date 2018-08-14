Tianjin Songjiang - Tianjin Teda maçı ne zaman?

Tianjin Songjiang ve Tianjin Teda, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Tianjin Songjiang 22 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Tianjin Teda 24 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tianjin Teda son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 533. İddaa'da Tianjin Songjiang kazanır 2.00, berabere biter 3.10, Tianjin Teda kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Tianjin Songjiang önceki hafta Guangzhou mücadelesinde 1-2 kazandı.

Tianjin Teda, Henan Jianye karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Tianjin Songjiang, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 12 gol yedi.

Tianjin Teda, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tianjin Teda 9 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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