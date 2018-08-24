Tianjin Teda - Beijing Guoan maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Tianjin Teda ile Beijing Guoan, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Tianjin Teda 26 puanla 7. sırada, Beijing Guoan 39 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tianjin Teda, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Beijing Guoan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 275 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Teda galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.40, Beijing Guoan galibiyet oranı 1.60. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Tianjin Teda son hafta oynanan Henan Jianye maçında 1-0 kazandı.

Beijing Guoan, Changchun YaTai karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tianjin Teda, 16 gol attı ve 13 gol yedi.

Beijing Guoan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beijing Guoan, 14 gol atarken 13 gol yedi.

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