Tianjin Teda - Henan Jianye maçı heyecanı

Tianjin Teda ve Henan Jianye, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Tianjin Teda 21 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Henan Jianye 18 puanda ve 13. sırada. Tianjin Teda son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Henan Jianye son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 204. İddaa'da Tianjin Teda kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Henan Jianye kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Tianjin Teda son haftadaki Henan Jianye müsabasında 1-0 kazandı.

Henan Jianye ise Tianjin Teda karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Tianjin Teda, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 12 gol yedi.

Henan Jianye, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Henan Jianye, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ