Tianjin Teda - Jiangsu Shuntian maçı heyecanı

Tianjin Teda ve Jiangsu Shuntian, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Tianjin Teda 25 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Jiangsu Shuntian 29 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Tianjin Teda, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jiangsu Shuntian, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 271 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tianjin Teda kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Jiangsu Shuntian sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Tianjin Teda son haftadaki Henan Jianye müsabasında 1-0 kazandı.

Jiangsu Shuntian ise Shanghai East Asia maçında 2-3 kazandı.

Tianjin Teda, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 12 gol yedi.

Jiangsu Shuntian, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jiangsu Shuntian 9 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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