Tianjin Teda - Shanghai East Asia rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Tianjin Teda ile Shanghai East Asia, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Tianjin Teda 26 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Shanghai East Asia 43 puanda ve 2. sırada. Tianjin Teda son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shanghai East Asia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 165 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tianjin Teda kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 4.00, Shanghai East Asia sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Tianjin Teda önceki hafta Henan Jianye mücadelesinde 1-0 kazandı.

Shanghai East Asia ise Jiangsu Shuntian maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tianjin Teda, 18 gol attı ve 18 gol yedi.

Shanghai East Asia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Shanghai East Asia, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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