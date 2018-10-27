Tianjin Teda - Shanghai Shenhua maçı istatistikleri

Tianjin Teda ve Shanghai Shenhua, 28 Ekim 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 10:30. Tianjin Teda 28 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Shanghai Shenhua 34 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Tianjin Teda, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shanghai Shenhua, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Teda galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.75, Shanghai Shenhua galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Tianjin Teda önceki hafta Henan Jianye mücadelesinde 1-0 kazandı.

Shanghai Shenhua ise Liaoning Hongyun maçında 1-4 kazandı.

Tianjin Teda, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 28 gol yedi.

Shanghai Shenhua, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shanghai Shenhua 15 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.

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