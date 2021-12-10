Tıbbi malzeme sıkıntısı var mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Tıbbi malzeme sıkıntısı var mı?

Döviz kurundaki hareketlilik sağlık dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Türk Tabipleri Birliği, döviz kurundaki artış nedeniyle yurtdışından ithal edilen tıbbi malzeme ve cihaz temininde sorun yaşandığını iddia etti. Türk Cerrahi Derneğinden ise "Ameliyatlar durma noktasına gelebilir" uyarısı geldi

Tıbbi malzeme sıkıntısı var mı?
Tıbbi malzeme sıkıntısı var mı?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Döviz kurundaki hareketlilik tıbbi cihaz ve malzemeleri de etkiledi. Türk Tabipleri Birliği ve Türk Cerrahi Derneği'nin iddiasına göre, cihaz ve malzemelerin büyük bir bölümü yurtdışından ithal edildiği için erişimde sorunlar yaşanıyor.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, "Cerrahi branşlar döviz kuru ve dışarı bağımlı olduğumuz cihaz ve aparatlardan ötürü gerçekten sıkıntıya giriyor. Bu sıkıntı da devam edecek diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"KANSER HASTASINA 'ELİMİZDE MALZEME YOK' DİYEMEZSİNİZ"

Prof. Dr. Demirer, "Sistem bir çıkmaza giriyor, girmek üzere. Bu anlamdaki ameliyatlar durma noktasına geliyor. İvedi ameliyat olması gereken bir kanser hastasına, 'Elimizde malzeme yok, bekleyin' cevabını veremezsiniz. Bunlar kozmetik girişim değil. Kanser hastalarının, travma hastalarının, kardiyovasküler cerrahinin, ertelenemez hastalığın önceliği var. Bunları bekletemezsiniz" dedi.

"İNSANLARIN SAĞLIĞA ERİŞİMİNDE SORUNLARLA KARŞILAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fidancı ise "Acil yapılması gereken girişimlerde bu tür malzemelerin kullanılması söz konusu olduğunda malzeme olmadığı için acil girişim yapılmasıyla ilgili aksamalara neden oluyor. İnsanların sağlığa erişiminde sorunlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sağlığın da cepten karşılanıyor olması, kendi sosyal güvencelerinin karşılaması gereken ödemeleri karşılamıyor olması başa çıkabilecekleri bir durumdan olmaktan öteye savruluyor" dedi.

Prof. Dr. Fidancı, "SGK, bu malzemeyi karşılıyor ama sorun, SGK'nın karşıladığı ücret sabitlenmiş döviz kuru üzerinden. Firma malzemeyi vermediği için hastanede bu malzeme bulunamamaktadır çünkü SGK gerçek ederini karşılamıyor. Sabitlendiği kur itibariyle yurtdışından geliş fiyatı üç katı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Perianal fissür mü yoksa fistül mü?
SAĞLIK Perianal fissür mü yoksa fistül mü?
Covid-19 aşısını reddedince 3'üncü kez kalp ameliyatı oldu
SAĞLIK Covid-19 aşısını reddetti! 3'üncü kez kalp ameliyatı ...
Günde 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni hafifletiyor
SAĞLIK 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni ...
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor
SAĞLIK TURKOVAC'tan sevindiren haber!
Uyku apnesi belirtisi olanlara Covid-19 uyarısı!
SAĞLIK Uyku apnesi belirtisi olanlara Covid-19 uyarısı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı!
SAĞLIK Prof. Dr. Ceyhan'dan çok önemli uyarı!
Hastalığı için başlamıştı! Dünya Şampiyonluğu için kulaç atacak
SAĞLIK Hastalığını yenmek için yüzmeye başladı! Dünya ...
Bir ülke daha 5-11 yaş arasına Covid aşısını onayladı!
SAĞLIK Bir ülke daha 5-11 yaş arasına Covid aşısını ...
10 Aralık koronavirüs tablosu açıklanıyor! Koronavis son durum
SAĞLIK 10 Aralık koronavirüs tablosu açıklanıyor...
Kongo'da maymun çiçeği salgını yaşandığı duyuruldu
SAĞLIK Afrika'da yeni bir salgın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.