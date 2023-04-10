AA

Resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada 87 yaşındaki liderin olaydan pişmanlık duyduğu ve 'sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuktan, ailesinden ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişiden özür dilemek istediği' belirtildi.

OLAY

Şubat ayında çekilen görüntülerde, Dharamsala'daki Tsuglakhang tapınağında halka açık bir etkinlikte Dalai Lama'nın bir çocuğu oturduğu platforma doğru davet ettiği ve Lama'nın yanağını işaret ederek çocuğu öptüğü görülüyor.

Videoda, Dalai Lama'nın çocuktan kendisini dudaklarından öpmesini istediğine yönelik sözleri duyuluyor. Bu sözlerin ardından tapınaktakilerin ise gülüştüğü görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Lama'nın hareketi internette büyük tepkilere yol açtı.

Tepkilerin ardından Dalai Lama'nın ofisinden yapılan açıklamada ise "Kutsal Dalai Lama sık sık karşılaştığı insanlarla masum ve şakacı bir şekilde dalga geçer. Toplum içinde ve hatta kameralar önünde bile" denildi. Ancak 87 yaşındaki liderin olaydan pişmanlık duyduğu ve 'sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuktan, ailesinden ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişiden özür dilemek istediği' belirtildi.

Lama'nın daha önce kadınlara yönelik açıklamaları da büyük tepki çekmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.