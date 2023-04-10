Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama tepki çeken görüntüler sonrası özür diledi

Tibet'in ruhani lideri 14. Dalai Lama, bir çocuğu öptüğü videonun büyük tepki çekmesinin ardından 'özür dilediğini' açıkladı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama tepki çeken görüntüler sonrası özür diledi
AA

Resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada 87 yaşındaki liderin olaydan pişmanlık duyduğu ve 'sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuktan, ailesinden ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişiden özür dilemek istediği' belirtildi.

OLAY

Şubat ayında çekilen görüntülerde, Dharamsala'daki Tsuglakhang tapınağında halka açık bir etkinlikte Dalai Lama'nın bir çocuğu oturduğu platforma doğru davet ettiği ve Lama'nın yanağını işaret ederek çocuğu öptüğü görülüyor.

Videoda, Dalai Lama'nın çocuktan kendisini dudaklarından öpmesini istediğine yönelik sözleri duyuluyor. Bu sözlerin ardından tapınaktakilerin ise gülüştüğü görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Lama'nın hareketi internette büyük tepkilere yol açtı.

Tepkilerin ardından Dalai Lama'nın ofisinden yapılan açıklamada ise "Kutsal Dalai Lama sık sık karşılaştığı insanlarla masum ve şakacı bir şekilde dalga geçer. Toplum içinde ve hatta kameralar önünde bile" denildi. Ancak 87 yaşındaki liderin olaydan pişmanlık duyduğu ve 'sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuktan, ailesinden ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişiden özür dilemek istediği' belirtildi.

Lama'nın daha önce kadınlara yönelik açıklamaları da büyük tepki çekmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Başkanı Biden, 2024 seçimleri için adaylık açıklaması
DÜNYA ABD Başkanı Biden'dan adaylık açıklaması
Kremlin'den Fransa'ya tepki: Hak iddiasında bulunamaz
DÜNYA Kremlin'den Fransa'ya tepki
Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri! Karşı kıyısı görünmeyen köprüler var!
DÜNYA Dünyanın en uzun köprü ve viyadükleri
Berlusconi'nin sağlık durumu konusunda doktorları ihtiyatlı iyimserlik içinde
DÜNYA Berlusconi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Uzayda hızla ilerleyen bir kara delik bebek yıldızlar üretiyor
DÜNYA Bu kara delik bilindiğinin aksine yıldız üretiyor
Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir: Avustralya llsa Kasırgası'na hazırlanıyor
DÜNYA Kasırga uyarısı: Saatteki hızı 250 km'ye ulaşabilir!
Güney Kore: Kuzey Kore 4 gündür telefonlarımıza çıkmıyor
DÜNYA "Kuzey Kore 4 gündür telefonlarımıza çıkmıyor"
Araştırmacılar 30 bin yıl önce yaşayan bir adamın yüzünü canlandırdı
DÜNYA Bu adam 30 bin yıl önce yaşadı!
Çin ile Tayvan arasında tatbikat gerilimi
DÜNYA Çin ile Tayvan arasında tatbikat gerilimi
Fransız Alpleri'nde çığ düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Fransız Alpleri'nde çığ düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.