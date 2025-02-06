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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, OECD Küresel İlişkiler Direktörü Schaal ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, OECD Küresel İlişkiler Direktörü Schaal ile görüştü

        Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Küresel İlişkiler Direktörü Andreas Schaal ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:05
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, OECD Küresel İlişkiler Direktörü Schaal ile görüştü
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        Ticaret Bakanlığının sosyal medyadan hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'ye ziyarette bulunan Schaal'ın Tuzcu tarafından kabul edildiği bildirildi.

        Görüşmede OECD marjındaki işbirliği konuları ile OECD İstanbul Merkezi'nin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

        Bölgesel işbirliğine yönelik çalışmaların da değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu çerçevede 10 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenecek OECD Yükselen Pazarlar Forumu ile ilgili olarak hazırlıklar da ele alınmış olup Forum'da uluslararası ticaretin bağlantısallığı ve küresel değer zincirlerinin geliştirilmesi konularının çok taraflı olarak ve üye ülkelerin katılımıyla değerlendirilmesi hususu karşılıklı dile getirilmiştir."

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