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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı Temim ile bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı Temim ile bir araya geldi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dost ve kardeş Irak ile ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere her alanda ilişkileri çok daha üst seviyelere çıkartacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:50
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        Bakan Bolat, Irak Başbakan Yardımcısı Temim ile görüştü
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        Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağdat ziyaretine Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim ile ikili bir görüşme gerçekleştirerek başladıklarını ifade etti.

        Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, karşılıklı yatırımları ve ticaret hacmini daha da güçlendirmeye yönelik atılabilecek somut adımları ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

        "Gümrükler, ithalat ve standardizasyon alanındaki beklentilerimizi aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca, Irak'ın altyapı ve üstyapısının inşasında, Irak'ın planladığı yeni şehirler ve yeni bölgelerin imarında müteahhitlerimizin sağlayabileceği katkılar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Dost ve kardeş Irak ile ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız."

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