Ticaret Bakanı Muş, 14 Temmuz’da Almanya’ya gidecek

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 14 Temmuz’da Almanya’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu ziyaret kapsamında Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin’de bir araya gelecek.

Heyetler arasında gerçekleştirilecek toplantıda, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizması, iki ülke arasındaki yatırım, turizm ve enerji konuları, inşaat ve müteahhitlikte üçüncü ülkelerde yapılabilecek olası ortak projeler ele alınacak.

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye uygulamakta olduğu çelik önlemleri ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularının da görüşüleceği toplantıda, AB ile ilişkiler de değerlendirilecek.

Bakan Muş, özel sektör temsilcileriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye götürülmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

HEDEF 50 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından Almanya ile geçen yıl 37,7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi.

Ticaret hacminin gelecek dönemde dengeli bir biçimde artırılarak 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda 2021 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen JETCO II. Dönem toplantısının, ticaret hacmi hedefine ulaşmada önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Almanya, aynı zamanda Türkiye’de en fazla doğrudan yatırımı olan ülkeler arasında yer alıyor. 2002 yılından bu yana Almanya’dan Türkiye’ye 10,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.