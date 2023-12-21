Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ücret artışı duyar duymaz zamma yeltenmek fırsatçılıktır, buna şiddetle karşıyız Ticaret Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Ömer Bolat Habertürk TV yayınına katıldı. Azerbaycan'ın Bakü şehrinde Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, "Herhangi bir ücret artışının adını duyar duymaz zamma yeltenmek fırsatçılıktır. Buna şiddetle karşıyız. Ticaret dünyasının da bu noktayı dikkate alması lazım. Bizim sektörel denetlemeler yapma görevimiz var ve bunları yapıyoruz" ifadelerini kullandı

Azerbaycan'ın Başkent'i Bakü'de Habertürk yayınına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülkenin ticari ve siyasi ilişkilerini de değerlendirdi.

"AZERBAYCAN'LA TİCARET HACMİ 7 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKIYOR"

6 buçuk aylık görev süresinde 6 kez Azerbaycanlı meslektaşları ile görüştüğünü dile getiren Bakan Bolat, "Bu sık görüşmelerimiz ticari ilişkilerin ne düzeyde olduğunu açıkça gösteriyor. Yalnızca kardeşlik değil, ticari olarak da, sanayide, savunmada önemli iş birliklerimiz var. Bu yıl 7 milyar doların üzerine çıkıyor ticaret hacmimiz. Azerbaycanın en büyük yatırımları Türkiye’de. 2800 Azeri yatırımcı Türkiye’de yatırım yapmış. Yatırımlar arttıkça ticaret de katlanarak büyüyor. Enerji fiyatlarının yükselişi Azerbaycan’ın elini kuvvetlendirdi. Dağlık Karabağ’ın kurtarılması çok önemli yatırımların da önünü açtı" ifadelerini kullandı.

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Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda görüşlerini de dile getiren Bolat, "Hükümetler düzeyinde çalışmalar devam ediyor. Bazı ülkelerin bu konuda farklı görüşleri olduğunu bilsek de Türkiye ve Azerbaycan bu koridorun açılması konusunda ısrarcı" dedi.

"ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI DUYUP ZAM YAPMAK FIRSATÇILIKTIR"

Asgari ücret artışı ve yeni yılda yaşanabilecek faiş fiyat artışları konusunda da yorum yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Asgari ücret artışı çalışanlarımızı da memnun edecek, iş verenler açısından da memnun olunacak noktada belirlenecek. Bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanımızın koordinasyonuyla bu iş neticelendirilecek.

Herhangi bir ücret artışının adını duyar duymaz zamma yeltenmek fırsatçılıktır. Buna şiddetle karşıyız. Ticaret dünyasının da bu noktayı dikkate alması lazım. Bizim sektörel denetlemeler yapma görevimiz var ve bunları yapıyoruz. Otomotivde, tekstilde, gıda ürünlerinde diğer bakanlıklarımızla koordineli olarak çalışıyor ve bu denetlemeleri yapıyoruz.

İki gün önce lokanta, kafe ve restoranlarda da keyfi fiyatları engellemek için fiyatların ve menülerin kapıların önünde net bir şekilde gösterilmesi gerekliliğini getirdik. Daha sonrasında kavgalar olmaması için. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek bu düzenlemeye tüketicilerimizde de olumlu bir dönüş var. Denetlemelerimiz devam edecek

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Gramaj oyunlarıyla fiyatlarda oynanma konusunda bakanlıklar arasında bir çalışma yapılıyor standartlar sağlamak için. Özellikle haksız fiyatlama konularındaki tanımlamaları gerçekleştirdik.

Üreticiler ve tedarikçilere yapılacak ödemelerin geciktirilmemesi konusunda bozulabilir ürünlerde ödemelerin 30 güne diğer ürünlerde 40 güne çekilmesini sağladık

Maliyetler noktasında insanların zaman zaman ayarlama yapması söz konusu olabilir ancak bizim amacımız faiş fiyatların önüne geçmek, aldatıcı reklamlarla tüketicinin aldatılması, sağlığa zararlı ürünlerin satışının önüne geçmek gibi yöntemler uyguluyoruz. Denetimlerimiz ve cezalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

"VERİLEN SÖZLER ZAMANI GELDİĞİNDE TUTULACAK"

BAĞ-KUR sigorta prim gün sayısı sözünün tutulacağını belirten Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız siyasette olduğu süre boyunca verdiği her sözü yerine getirdi. Daha önce verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Mali açıdan esnafımıza çok uygun finansman desteği sağladık. Toplam 452 milyar TL, yalnızca 2023’te 136 milyar TL destek sağladık. Asgari ücret vergi kapsamı dışında bırakıldı.

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Sigorta prim gün sayısı konusunda da seçim öncesi verilen söz bakidir. Bu söz de zamanı geldiğinde yerine getirilecektir" dedi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLAYABİLİR"

Avrupa Birliği'nin siyasi bir tutum olarak şu anda müzakereleri durdurduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Seçimlerin ardından tüm dünyayla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi geliştirme anlamında önemli adımlar attık. AB de bizim için önemli bir müttefik. Aramızda bir gümrük birliği var ancak şu anda tıkanan bir süreç söz konusu.

Her konuda AB komisyonu ile görüşmeler gerçekleştirildi. Olumlu da bir tutum söz konusu. Almanya’nın da önemli olumlu bir tutumu oldu.

Gümrük birliğinin modernleştirilmesi konusunda AB komisyonunun olumlu bir tutumu var. Vize sorunlarının aşılması, taşımacılık kotalarının artırılması gibi görüşmelerimiz var.

Komisyon görüşmeleri şu anda ertelenmiş durumda, ben bunu siyasi bir tutum olarak görüyorum. Ancak bu dünyanın sonu değil. Özellikle AB, Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak görüyor. AB siyasetçilerinden ziyade iş dünyası Türkiye ile daha çok yakınlaşmak istiyor. Müzakereler önümüzdeki yıl başlayabilir.

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Macaristan bizim için dost ve müttefik bir ülke. Önümüzdeki yıl başkanlığı devralacak ve bu konuda insiyatif alabilir.

Geliştirilmiş stratejik iş birliği modeline geçildi. Bu da Türkiye’nin önemini gördükleri anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"2024 DAHA GÜZEL BİR YIL OLACAK"

2023'ün zorlu bir yıl olduğunu dile getiren Ömer Bolat, "Şubat ayı başındaki deprem felaketi, dünya ticaretinin gerilemesi gibi sebepler ekonomik gelişmeleri yönetme anlamında zorlu bir yıl olmasına sebep oldu. Bununla birlikte bir de seçim belirsizliği yaşadık.

Bütün bunlara karşın haziran ayından bu yana ekonomik verilerde önemli gelişmeler kaydettik.

1 trilyon dolarlık milli geliri aşıyoruz 2023’te. Toplam 357 milyar dolar ihracat geliri ile kapatacağız. 2024’ün, 2023’ten daha güzel bir yıl olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.