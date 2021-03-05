Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC'de iş insanlarıyla bir araya geldi

AA

Bakan Pekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında, Türkiye ve KKTC'den iş insanlarının katılımlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmasında, KKTC iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek ve geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir çalışma sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar, KKTC'nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun etkileşimini destekleyen, ihracat potansiyelini artıran ve KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan her projenin destekçisi olduklarını söyleyen Pekcan, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Pekcan, ikili ticaret ile karşılıklı yatırımları artırmak istediklerini kaydederek, KKTC'nin ürünlerinin diğer ülkelere ihracatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İkili ticaretin finansmanı noktasında, firmaların bankacılık sisteminden, kredi imkanlarından ve Türk Eximbank imkanlarından yararlanabildiğini belirten Pekcan, "2018-2020 döneminde 17 firma Eximbank'tan 12,8 milyon lira değerinde kredi kullanmıştır. İş dünyamızın çok kıymetli temsilcileriyle bugün buradayız. Yatırımların karşılıklı artırılması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Önerileri de alacağız." diye konuştu.

- "Yatırımların yasal alt yapısını da oluşturacağız"

Pekcan, "İki ülke arasındaki 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın da bir an önce imzalanmasıyla yatırımların yasal alt yapısını da oluşturacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını nedeniyle küresel ekonomilerin daraldığını kaydeden Pekcan, tüm dünyada, Türkiye'de ve KKTC'de de en çok hizmetler sektörünün olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Aşılama sayesinde salgının etkisinin azalmasıyla beraber 2021'in ekonomik açıdan verimli geçeceğini ifade eden Pekcan, "KKTC'de hizmetler sektörünün dışında, KKTC'nin coğrafi konumu, genç nüfusu ve tarıma uygun iklim koşulları nedeniyle, bilişim sektörü, sağlık turizmi, organik gıda üretimi ve yenilenebilir enerji alanında çeşitli yatırım potansiyelleri mevcut. Bunu da iş insanlarımızın iyi değerlendirmesi gerekir." dedi.

- "STK'lar olarak KKTC'nin yanındayız"

Pekcan, buradaki toplantıdan sonra Ortak Komite Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini, bir eylem planı oluşturacaklarını ve bu planda STK'lardan alacakları önerileri değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Pekcan, "Türkiye olarak sadece devlet ve siyasi olarak değil, STK'lar olarak da KKTC'nin yanındayız. Bugünkü resim bunun göstergesidir. Bütün STK başkanlarımıza bu anlayışları ve katılımları için teşekkür ediyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi olarak, tüm kurumsal kapasitemizle her zaman KKTC'nin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Birbirimizden karşılıklı olarak güç almaya devam edeceğiz." dedi.

- "Üretimdeki maliyetlerimizi azaltmamız gerekiyor"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı da bugün KKTC açısından tarihi öneme sahip bir ziyarete tanıklık ettiklerini söyledi.

KKTC'nin ana vatan Türkiye ile ticari münasebetlerini ve bu münasebetleri STK'lardan dinleyerek bir yol haritası hazırlamaya çalışacaklarının altını çizen Arıklı, "Özellikle son dönemde KKTC ile Türkiye, Kıbrıs meselesinde yeni bir yol haritası çizmiş bulunmaktadır. 50 yıldan beri müzakere edilen federasyon safsatası artık tarihe gömülmüştür, bundan sonra yeni bir yol haritasıyla yola devam edilecektir. Bu yol haritası da iki devlet esasına dayanıyor. İki devletten bahsediyorsak, bu devletlerin ekonomik birbirine yaklaşan bir seviyede olması en büyük arzumuzdur." diye konuştu

Arıklı, KKTC'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Türkiye ile burada üretilen tüm malların Türkiye'ye ulaştırılmasında karşılaştıkları engelleri birlikte konuşmaları gerektiğini, üreten bir toplum haline gelmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Arıklı, "Ürettiğimizi başta ana vatan Türkiye ve ondan sonra da Türkiye üzerinden dünyaya pazarlamamız en büyük hedefimiz. Bu hem kolay hem de zor. Bizim üretimdeki maliyetlerimizi azaltmamız gerekiyor, rekabet edebilir bir ortama ulaşmamız gerekiyor, bunun için devletin tüm imkanlarının mümkün olduğunda adil ve eşit bir şekilde paylaşmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

İki bakan, hitaplarının ardından STK'ların görüş ve önerilerini aldı.

Toplantıya, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ile KKTC'den diğer STK başkanları katıldı.