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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı bu yıl 5,2 milyar dolarlık ithal ürün denetledi - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı bu yıl 5,2 milyar dolarlık ithal ürün denetledi

        Ticaret Bakanlığınca kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'yle (TAREKS), 2024'te, oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara kadar 5,2 milyar dolarlık ithal sanayi ürününün denetimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:21
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        Ticaret Bakanlığı 5,2 milyar dolarlık ithal ürün denetledi
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürün güvenliğinde teknik mevzuatla ortaya konulan gerekliliklerin ticari çıkarlar için ihlal edilmemesinin yanı sıra ülke pazarına uygunsuz ve güvensiz ithal ürünlerin girmesinin önlenmesinin kritik rol oynadığı belirtildi.

        Bu kapsamda Bakanlıkça kurulan TAREKS sayesinde, ithalat aşamasında başvuru, denetim ve izin süreçlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, ürün güvenliği mevzuatı kapsamındaki tüm işlemlerin çevrim içi ve 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz takip edildiği vurgulandı.

        Açıklamada, TAREKS'e, sanayi ürünlerinin ithalatı için, bu yılın 11 ayında yapılan 3,6 milyon başvurunun risk analizinden geçirildiği bildirildi.

        Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerin yüzde 12,1'inin fiili denetime tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara, yapı malzemelerinden ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar yaklaşık 5,2 milyar dolar değerinde sanayi ürünü denetlendi. Yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası neticesinde teknik mevzuata aykırı bulunan ürünlerin ülkeye girişine vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve parasının, uygunsuz ve güvensiz ürünlerden korunması adına izin verilmedi. Ürün güvenliği sistemimizin hiçbir aşamasında boşluk bırakmayarak, güvensiz ve uygunsuz ürün sayısını en aza indirmek, vatandaşlarımız ile ticaret erbabımızın korunmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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