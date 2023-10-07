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        Haberler Gündem Ticaret Bakanlığı memur alımı 2023: Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ne?

        Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

        Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı başvuru koşulları hakkında sorgulamalar hız kazandı. Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımına ilişkin çalışmalarını son aşamaya getirdi. Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde kapsamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemiyle 1500 kadrolu memur istihdamı için yaptığı çalışmalarda sona gelindi. İşte Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:30
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        Ticaret Bakanlığı, "Bakanlığımızca, 81 ilimizin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1500 kadrolu memur istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık" ifadeleri ile 81 ilde görevlendirilmek üzere memur alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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        1500 MEMUR ALIMI AÇIKLAMASI

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, memur alım sürecine ilişkin bilgi verildi. Bakanlık tarafından istihdam edilecek memurların 81 ilde görevlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Bakanlığımızca, 81 ilimizin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1500 kadrolu memur istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, 2023 yılı içinde alım sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmını gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz."

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        1500 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Açıklamada, personel alım sürecine ilişkin Bakanlık tarafından gerekli duyuruların yapılacağının da altı çizildi. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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