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Haberlerİş-YaşamTicaret Bakanlığı: NACE kodunun intihalci tez yazarlığıyla hiçbir ilgisi yoktur
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Ticaret Bakanlığı: 'İntihalci tez yazımına hibe verilecek' iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır

Ticaret Bakanlığı “İntihalci tez yazımına hibe verilecek” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, internet sitesinde yer alan esnaf meslek kodlarını içeren NACE kodunun Avrupa Birliği’nde ekonomik faaliyetleri sınıflandırmada kullanılan uluslararası bir kodlama sistemi olduğu belirtildi

Ticaret Bakanlığı: NACE kodunun intihalci tez yazarlığıyla hiçbir ilgisi yoktur
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı, 82.19.03 numaralı faaliyet kodunun, "elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı, ciltlendirilmesiyle" ilgili olduğunu belirterek, bu kapsamda bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İntihalci tez yazımına hibe verilecek" iddialarının, "kesinlikle gerçeği yansıtmadığını" bildirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “İntihalci tez yazımına hibe verilecek” iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İnternet sitemizde yer alan esnaf meslek kodlarını içeren NACE kodu; Avrupa Birliği’nde ekonomik faaliyetleri sınıflandırmada kullanılan uluslararası bir kodlama sistemidir. İntihalci tez yazarlığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Aksini iddia etmek; tüm dünyanın bunu legal sektör olarak kabul ettiği anlamına gelir ki bu mümkün değildir. Söz konusu NACE kodu, İngilizceden çeviri olması ve detay dokümantasyon olmaması nedeniyle birtakım çevrelerce yanlış yorumlanmıştır.

82.19.03 numaralı faaliyet kodu mesleksel sınıflandırmada; fotokopi, çoğaltma ve benzeri işlemlerin alt kırılımı olup, elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı, ciltlendirilmesiyle ilgilidir. Uluslararası tanımına uygun olarak TÜİK tarafından dilimize çevrilmiş ve aynı şekilde kodlanmıştır.

Dolayısıyla tezlerle ilgili olan bu kod sınıflandırması Ticaret Bakanlığı tarafından değil; Avrupa Birliği tarafından yapılmıştır.
İlgili NACE kodunun İngilizce dökümü orijinal belgede olduğu gibi aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur."

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