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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan 327,3 milyon lira fahiş fiyat cezası - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 327,3 milyon TL ceza kesildi

        Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:45
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        Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 327,3 milyon TL ceza kesildi
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        Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyatın engellenerek adaletli bir iç piyasa tesisi sağlanması amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimlerini de 81 ilde yoğun şekilde sürdürüyor.

        Denetimler kapsamında fahiş fiyat denetimlerinde 2023 yılında 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135 milyon 104 bin 257 TL idari cezası kesildi. 2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314,50 TL idari para cezası uygulandı.

        HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR CEZALANDIRILIYOR

        Bakanlıktan yapılan açıklamada cezalara ilişkin de şu detaylar paylaşıldı:

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        "2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firma denetlenmiş aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75 milyon 13 bin 928 TL idari para uygulanmıştır.

        Emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz kapsamında 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin 253TL idari para cezası uygulanmıştır.

        Kuyum sektörüne yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

        Denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2024/3 sayılı HFDK ( Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ) Toplantısında ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30 milyon 74 bin 880 TL idari para cezası uygulanmıştır.

        Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında 15 Eylül tarihine kadar sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri toplamında 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylem ve fillerle birlikte, stokçuluk girişimlerinde bulunan 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495,50 TL idari para cezası uygulanmıştır."

        Bakanlık ayrıca ticari etiğe aykırı davranışlarda bulunarak haksız kazanç sağlanmasını engellemek, adaletli bir iç piyasa işleyişi tesisi sağlamak için çalışmaların aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

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